Salernitana, notte “brava” in Costiera per Perticone: la società smentisce. Pieno sostegno dei tifosi per i Granata

Nessuna notte brava da parte del difensore Romano Perticone. La Salernitana ha smentito categoricamente le voci che erano girate nei giorni scorsi che raccontavano di una serata in discoteca da parte del giocatore a Positano. Diversi tifosi si erano arrabbiati non poco per l’accaduto. Questa la smentita da parte della società Granata:

“Nessuna notte brava per Romano Perticone ma soltanto una cena tra amici nello splendido scenario della costiera. Il calciatore, che da tempo è costretto a fare i conti con un infortunio alla caviglia, purtroppo non sarà della partita neanche domani nell’andata playout contro il Venezia. In questo momento non c’è bisogno di nessuna caccia alle streghe ma soltanto di stare accanto alla squadra granata in questo momento decisivo della stagione“.

Domani sera sarà il momento decisivo. Si terrà, infatti, l’andata dei playout tra Salernitana e Venezia, dopo che il Tar ha respinto il ricorso dei Veneti. Entrambe le squadre non scendono in campo dallo scorso 11 maggio e quindi non sarà facile trovare concentrazione e forma partita. Un playout molto controverso e delicato e per questo la squadra deve avere pieno sostegno da parte dei tifosi. Il match di domani all’Arechi sarà determinante in vista del ritorno di domenica. Non possiamo fare altro che fare il tifo per la Salernitana.