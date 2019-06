Salernitana, festa grande in Costiera per il centenario

Salerno. Oggi la Salernitana compie esattamente 100 anni. Per l’occasione c’è stata una gran festa in Costiera allo scoccare della mezzanotte. Tante le bandiere e gli standardi esposti sui balconi delle case. Lo spettacolo più suggestivo si è verificato a Maiori dove una quantità enorme di fumogeni hanno colorato di granata il cielo, colore sociale della squadra campana. Già prima della mezzanotte, gli ultras della Salernitana si erano riuniti per cantare il loro amore verso la propria squadra.

L’ultima stagione non è stata delle migliori per la squadra campana, ma alla fine è riuscita ad agguantare la salvezza vincendo il play-out ai danni del Venezia. Meno male che tutto è andato per il verso giusto per la formazione di Leonardo Menichini, anche per non rovinare il traguardo dei cento anni. Probabilmente, se la stagione si fosse conclusa in malo modo, i festeggiamenti non sarebbero stati gli stessi e soprattutto non così spettacolari.

Per chi volesse invece recarsi oggi a Salerno per la seconda tranche dei festeggiamenti, ricordiamo che in Piazza della Concordia (intera area) dalle 7.00 del 19 giugno e sino al termine dalla manifestazione è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli.