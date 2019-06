Romina Power in ospedale, ecco perchè. Dopo la preoccupazione per Romina si è scoprto che è successo all’ex moglie di Albano.

Proprio Romina ha voluto aggiornare i fan del delicato intervento. La cantante ha raccontato di aver subito un’operazione di artroscopia al ginocchio: è stata lei stessa a svelare i dettagli sull’intervento e sul ricovero in ospedale. L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha pubblicato su Instagram le foto di quando è stata dimessa dalla clinica Villa Margherita di Roma. Al suo fianco, i figli Yari e Romina Carrisi. L’artista è molto attiva sui social ma cerca sempre di non far trapelare dettagli della sua vita privata. Sui social, infatti, non aveva annunciato alcuna operazione imminente.

Nel tardo pomeriggio di ieri, Romina Power ha condiviso uno scatto che ha allarmato il popolo del web. Poche ore più tardi, l’ex compagna del cantante di Cellino San Marco ha fornito ulteriori dettagli in merito allo scatto condiviso sui social.

Dopo lo spavento di ieri, i fan dell’artista italo-americana sono stati rassicurati dalle parole della cantante. Romina Power ha già lasciato la clinica romana dove è stata ricoverata.