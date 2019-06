Roma. Parco delle Energie. “EAT UP”, V Edizione. Peppe Barra in concert.

Articolo di Maurizio Vitiello – VENERDI’ 5 LUGLIO 2019 PEPPE BARRA A ROMA PER LA QUINTA EDIZIONE DI “EAT UP”.

Nel Parco delle Energie, custode del Lago Ex Snia, l’artista si esibirà in concerto a favore dell’incontro e delle contaminazioni tra culture differenti e della loro salvaguardia.

Nell’ambito della rassegna “Eat Up”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, Peppe Barra sarà in concerto venerdì 5 luglio, a Roma, nel Parco delle Energie (via Prenestina, 175), a partire dalle ore 21,30, con lo spettacolo “Suoni della taranta”.

“Eat Up”, che non a caso sorge tra i quartieri di Pigneto, Torpignattara e Marranella, ormai teatro di realtà multietniche, piegate dalla sofferenza e dalla precarietà, ma proprietarie di un patrimonio culturale vastissimo, avrà inizio mercoledì 3 luglio per concludersi sabato 6 luglio.

La rassegna racconterà, principalmente attraverso le tradizioni culinarie, la cultura dei popoli con le loro storie di lavoro, ingiustizie, migrazioni e resistenze quotidiane ma lascerà prezioso spazio anche a libri, cinema e musica.

Da qui la partecipazione di Peppe Barra con la sua capacità di farsi voce potente, dissacrante, eclettica nel raccontare la dignità e la ricchezza delle diversità e delle “debolezze” di chi non ha.

“Suoni della taranta” sarà una narrazione musicale e teatrale in completa sintonia con il messaggio che “Eat Up”, da cinque anni, s’impegna a divulgare nel tentativo di debellare ogni forma di esclusione e di raccogliere fondi per coloro che non possono permettersi nulla.

Ogni serata offrirà una ricca programmazione ad ingresso libero e con un prezzo politico massimo di 5 €.

