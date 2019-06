Rocca di Papa. Non ce l’ha fatta il sindaco Emanuele Crestini, rimasto gravemente ferito nell’esplosione del 10 giugno

Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, ha lottato fino all’ultimo ma non ce l’ha fatta a sopravvivere all’esplosione dello scorso 10 giugno causata da una fuga di gas. Quel maledetto giorno lui era al Comune e, nonostante le fiamme, ha lasciato l’edificio solo dopo essersi accertato che non ci fosse più nessuno. Un atto da eroe che però gli è costato la vita. In seguito all’episodio Crestini aveva riportato ustioni sul 36% del corpo e le sue condizioni era critiche anche perché aveva inalato per molto tempo il fumo dell’incendio e le sue vie respiratorie erano seriamente compromesse. Nonostante il quadro clinico gravissimo si è sperato fino all’ultimo presso l’ospedale Sant’Eugenio dov’era ricoverato, ma alla fine nella tarda serata di ieri il suo cuore ha smesso di battere. Per quello che sembra un crudele scherzo del destino Crestini è deceduto il 20 giugno, lo stesso giorno in cui tre anni fa venne eletto primo cittadino. Immenso il dolore tra i suoi cittadini ed in tanti hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio sui social. Eccone solo alcuni: “Sei stato un eroe civile fino all’ultimo! Un Sindaco esemplare! Hai lasciato il Comune per ultimo! Che uomo! Che rappresentante incredibile della Repubblica”, “Non mi interessano le sue idee politiche, non mi interessa da chi fosse sostenuto e non voglio saperlo, ma quando penso ad un sindaco penso ad una persona come lui. Ed anche quando penso ad un eroe. Non ci sono parole, solo grazie. Per quello che ha fatto e per aver riacceso la fiducia che un’altra politica, fatta di persone oneste e coraggiose, é possibile”, “Come il capitano di una nave, con sprezzo del pericolo e consapevolezza del suo ruolo, ha pensato a mettere in salvo tutti, prima che se stesso”, “Ce ne fossero di amministratori pubblici come Lei. Se esiste un altro mondo sono sicuro che l’accoglieranno a braccia aperte. Grazie e buon viaggio, ovunque sia”, “Onore a te!!!… Prendere esempio da un vero servitore dello Stato”, “Mi sento devastata nell’animo. E pensare che la domenica eravamo a pranzo insieme e che ci siamo sentiti fino all’una di notte, e poi la tragedia! Chi ha creato questa ondata di dolore paghi in eterno! Stanotte mi sento piccola piccola con tante domande alle quali non so dare risposta. Tu che hai portato a battessimo mio figlio, tu che in ogni avversità mi hai teso una mano, tu che ad ogni telefonata rispondevi anche a tarda notte, tu che hai amato questo paese fino alla morte. Il nostro non è un addio ma un arrivederci……..buon viaggio amico mio». Messaggi di cordoglio arrivano anche dal mondo politico con il Presidente della Repubblica Sergio che così scrive: “Ho appreso con profondo dolore la notizia della morte di Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, deceduto a causa delle ustioni riportate per essersi adoperato, dopo l’esplosione nel palazzo del municipio, per portare in salvo tutte le persone che erano dentro i locali, dando un esempio di coraggio, di altruismo e di generosità nei confronti dei suoi concittadini. In questo momento di dolore desidero far pervenire ai familiari del sindaco la mia solidarietà e partecipazione”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta: “Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia. Ritengo sia doverosa la medaglia d’oro al valor civile». Non mancano le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi: “Una notizia davvero triste. Roma abbraccia la sua famiglia e i suoi cittadini in questo momento di dolore”, mentre il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti così si esprime: “La morte del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini è una tragedia. Il senso del dovere che lo ha sempre contraddistinto, l’attaccamento profondo alla comunità di cui è stato primo cittadino e la sua fedeltà alle istituzioni non saranno dimenticati. Crestini è un esempio di umanità. Alla famiglia e alla cittadinanza di Rocca di Papa vanno le mie più sentite condoglianze”.