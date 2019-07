Reportage di Positanonews sulla Statale sporca, i commenti “Prima coi cantonieri era meglio” Ricordiamo Barba a Positano

Da Vietri sul mare a Positano, il nostro reportage sulla S.S. 163 Amalfitana ha visto sporca la strada per Cetara , Maiori erbacce e altro . A quanto pare nessuno ci ascolta e pure si tratta della strada piu’ caratteristica, forse, del mondo. Tanti, tanti anni fa esistevano I cantonieri che curavano la statale 163 in modo superbo. Oggi ci sono I vari operatori ANAS che transitano soltanto in macchina, perche’ la strada e’ sporca e per mancanza di manutenzione e’ diventata una foresta.

E cosa dire dell’asfalto? Gli Enti : Comuni, Provincia di Salerno ,Prefettura e Regione Campania e’ possibile che non hanno nessuna competenza! Noi cittadini dobbiamo pagare solo tasse! Pretendiamo, pertanto, I Servizi ed il RISPETTO.

A proposito di cantonieri ricordiamo Barba a Positano, lungo il tratto che arriva a Piano di Sorrento, a volte si curava personalmente degli alberi e si sentiva in dovere di intervenire. Altri tempi, altra ANAS