Relax per Laura Dern tra la Costiera Amalfitana e Capri

Relax tra la Costiera Amalfitana e Capri per l’attrice Laura Dern. La star hollywoodiana dopo essere stata nella Divina, si proseguendo le proprie vacanze verso l’isola azzurra, scegliendo di spostarsi con una delle imbarcazioni dell’Amalfisails, gustando della frutta fresca e concedendo una foto ricordo con lo staff della barca.

La Dern è famosa per la sua candidatura all’Oscar come miglior attrice con il film “Rosa scompiglio e i suoi amanti”, ma anche per le interpretazioni in “Wild” e Jurassic Park. Note sono anche i lavori con le serie TV, riuscendo a conquistare quattro Golden Globe con la miniserie Afterburn (1992), per il film televisivo Recount (2008), e per le serie televisive Enlightened (2011-13) e Big Little Lies – Piccole grandi bugie (2017-in corso). Il ruolo in Big Litte Lies, gli ha fruttato un Emmy Award dopo aver ricevuto sei candidature.