Relax ad Amalfi per l’attore e regista statunitense Edward Norton in compagnia della moglie Shauna Robertson

L’attore, regista e produttore cinematografico statunitense Edward Norton si rilassa ad Amalfi in compagnia della sua famiglia. Nel 2008 l’attore era stato per la prima volta in costiera amalfitana nel 2008 insieme alla compagna Shauna Robertson (produttrice americana) e fu proprio in quell’occasione che ebbe modo di innamorarsi delle bellezze dei luoghi al punto di decidere di tornare per trascorrere qualche giorno di vacanza. L’attore e la moglie si sono concessi delle lunghe passeggiate lungo le stradine caratteristiche della città ed hanno gustato i piatti tradizionali.