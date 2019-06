Reggia di Caserta, il Tar Lazio sospende la nomina della Maffei

Sospesa la nomina del direttore della Reggia di Caserta per Tiziana Maffei dal Tra del Lazio. Come scrive Il Mattino, il tribunale amministrativo, con un provvedimento pubblicato oggi, ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai legali di Antonio Tarasco, funzionario del Mibac che aveva partecipato al concorso indetto dal ministero e poi fatto ricorso contro la sua esclusione dalla terna finale. La sospensione ha validità immediata. La discussione nel merito è prevista per il 25 giugno.