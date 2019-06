Regata Storica, vince Venezia davanti a Genova: quarto il galeone di Amalfi

Venezia si aggiudica la 64esima edizione della Regata delle Repubbliche Marinare, trionfando all’arrivo nel Canal Grande, con lo sfondo della Basilica della Salita. Una gara al cardiopalma che ha visto protagonisti in una lotta avvincente l’equipaggio di casa, con i giovani vogatori di Genova, che hanno dato del filo da torcere ai lagunari. Terza Pisa, che nei primi 500 metri si è messo sulla scia degli altri due galeoni, gara dura invece per il galeone azzurro di Amalfi, che sorteggiato sulla corsia esterna, ha tentato di incanalarsi sull’andamento dei pisani, raggiungendoli quasi alla Punta della Dogana, ma il sorpasso non è riuscito. Amalfi, dopo le polemiche della vigilia e il lancio del guanto di sfida, si posiziona quindi solo quarta nella gara remiera: i giochi sono rimandati all’anno prossimo, con la Repubblica della Costiera ad ospitare la prossima edizione.