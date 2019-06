Regata storica, dopo il ricorso “Venezia come la Juve”. Amalfi penalizzata dalla corsia, i commenti

Regata storica, dopo il ricorso fioccano i commenti, spicca un “Venezia come la Juve”. Amalfi penalizzata dalla corsia . Genova e Pisa contestano una invasione di corsia e Amalfi una irregolarità alla partenza. I ragazzi del Galeone della Costiera amalfitana sono partiti già svantaggiati nella quarta corsia e questo svantaggio è aumentato a causa di una falsa partenza. “Il ricorso è stato fatto Ai giudici arbitri della F.I.C. S.f. da parte di Amalfi Genova e Pisa”, ci riferisce il sindaco Daniele Milano

Tanti i commenti sui social , ma prevale la vicinanza ai “ragazzi” e ai colori di casa, bello il commento su facebooki di Alessandro Lucibello

Io penso che bisogna mostrare la propria amalfitanitá e la propria compattezza sempre, non solo in occasione della regata, perché è come mettere la camicetta una volta all’anno dopo aver sempre indossato la tuta, cosa altamente incoerente secondo me! Io sono orgoglioso di essere Amalfitano 365 giorni all’anno, sono orgoglioso dei miei concittadini che danno l’anima a zero solo per amore del paese allenandosi tutto l’anno con qualsiasi clima. Ma non apprezzo chi si ricorda di essere appartenente alla croce da otto punte solo ad un mese dall’evento. Ed ostentarlo un mese all’anno per poi criticare città e cittadini non lo trovo giusto e corretto, detto questo sempre forza Amalfi ! Nel bene e nel male siamo amalfitani!