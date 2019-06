Nel giorno della Regata Storica della Repubbliche Marinare a Venezia, si è rinnova lo scambio tra le pubbliche assistenze nella 4°edizione del GEMELLAGGIO delle Re-PUBBLICHE Marinare. La Millennium di Amalfi e la Croce Verde di Mestre, si sono scambiati dei doni, con i due sodalizi rappresentati rispettivamente dal vicepresidente Antonio Acunto e il presidente Maurizio Ceriello.

“I valori di un individuo e ancor più, di una Comunità, si forgiano anche attraverso la “storia” delle Città e delle terre di Appartenenza! AMALFI, GENOVA, PISA e VENEZIA, hanno solcato i mari, gettando ponti ed unendo genti… Le nostre Pubbliche Assistenze, hanno nell’animo e sentono il dovere di rilanciare questi “Valori”, che ci accomunano anche in quanto #anpas, non quali antagoniste, ma come SORELLE “GEMELLE” nelle rispettive “UNICITÀ!

Un grazie di cuore alla P. A. Croce Verde di Mestre, per la squisita accoglienza… Est, Ovest Centro o Sud… Un solo cuore, una sola Città!” – così è stato salutato il gemellaggio dalla P.A. Millennium.