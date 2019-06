Reddito di Cittadinanza per andare al mare? Il post assurdo sui social

Giunta l’estate, bisogna porre rimedio alla calura estiva e qualcuno ha pensato di “interrogare” per trovare una soluzione economica. “Ma i soldi del Reddito di Cittadinanza possono essere usati per andare al mare?”, questa è il quesito un po’ “bislacco”, fatto da un utente su famigerato gruppo Facebook, che lega abitanti e persone originarie di Castellammare di Stabia. Il post attira molti commenti, alcuni sono divertenti, altri dividono detrattori e non della misura adottata dal Governo gialloverde, ma c’è anche chi vede in tale domanda solo una provocazione

“O mar perché andare al mare si paga ci sono spiage libere se ai bisogno non la usi per il mare la usi per mangiare io che ne o bisogno o avuto 295 e la spendo per i bambini vi dovete vergognare”, scrive indignato un utente in maniera sgrammaticata, mentre qualcuno cerca di vedere in tale domanda solo del sarcasmo: “Credo che sia un post ironico….almeno spero. Anche perché penso che chi ha bisogno veramente di questi soldi non li spende per un lido a pagamento. Anche perché ci sono spiagge pubbliche,sia per chi non può permettersi altro e sia per chi non vuole buttare soldi. Per il resto….finché la barca va lasciala andare!!!”. “Se e’ ironico e manco va bene , i soldi del RDC , viene prelevato da quelli che alle 5 del mattino vanno a lavorare”, dice la sua un’altra persona. Dopo la storia di Gabicce e la relativa “fuga” di stagionali, il provvedimento simbolo del Movimento 5 Stelle continua a far discutere.