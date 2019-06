Ravello . Turisti nudi in piazza che ballano, ipotesi di reato . Casi anche in Costa d’Amalfi, ci vorrebbe esercito VIDEO

Ravello, Costiera amalfitana. Fa discutere il video pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno di Napoli, nella pagine di Salerno, inserto della Campania del Corriere della sera, su dei turisti nudi che, dopo aver presumibilmente festeggiato un matrimonio in qualche lussuoso albergo, si sono dati alla pazza gioia evidentemente ubriachi.

Casi di “esuberante incontinenza” sono stati registrati anche in altre località della Costa d’ Amalfi, nel by night di Praiano e Positano, insomma , anche a causa dell’alcol, succede di tutto.

In ogni caso sembra che stiano scattando possibili ipotesi di reato, visionando le telecamere, fra quelli riguardanti gli atti osceni in luogo pubblico, danneggiamento, ma anche possibili indagini sull’erogazione di alcol, ricordiamo che è severamente vietato somministrare alcol a chi è in evidente stato di alterazione psichica, come lo è somministrarlo ai minori.

Intanto le amministrazioni fanno l’impossibile, in questi casi ci vorrebbe l’esercito e forze che, considerando il traffico e il flusso turistico enorme, non si hanno. Ma son in arrivo possibili interventi repressivi e forse questi ultimi turisti potrebbero esserne interessati.