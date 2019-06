Ravello, si gira ‘Tenent’ il nuovo colossal di Christopher Nolan le riprese dal 31 luglio al 18 agosto, si cercano comparse

Ravello, la città della musica novella Hollywood in costiera, dal 31 luglio al 18 agosto Christopher Nolan girerà alcune scene del suo ultimo colossal ‘Tenent’, si cercano comparse.

Le selezioni per le comparse partiranno il 4 luglio all’auditorium “Oscar Niemeyer” dalle 10 alle 17.

Si cercano soprattutto uomini e donne dai 18 ai 70 anni, residenti in Costiera Amalfitana e nelle zone limitrofe, in particolare : camerieri e maître di professione, dai 25 ai 55 anni, ambosessi, uomini e donne dai 18 anni stranieri di tutte le etnie, atleti alti , dalla carnagione chiara, con occhi chiari, di nazionalità italiana e straniera, uomini e donne operanti nel settore marittimo, medici ambosessi dai 40 ai 50 anni, è necessario essere maggiorenni, disponibili dal 31 luglio al 18 agosto e portare al casting fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale.

Tenet è il nuovo, attesissimo thriller spionistico di Christopher Nolan , una nuova mega-produzione targata Warner: del cast fanno parte anche Kenneth Branagh e Michael Caine. Il primo ha collaborato con il regista inglese in Dunkirk. Il sodalizio tra Nolan e Caine è invece iniziato nel 2005 con Batman Begins e si è sviluppato attraverso altri cinque lungometraggi.

I protagonisti di Tenet saranno John David Washington (BlacKkKlansman), Elizabeth Debicki(Widows) e Robert Pattinson (High Life). Le riprese del thriller si svolgeranno in sette diversi Paesi. Tenet uscirà nelle sale americane e prevedibilmente anche internazionali il 17 luglio 2020. Christopher Nolan ha ricevuto ben cinque candidature all’Oscar: due come produttore (Inception, Dunkirk), due come sceneggiatore (Memento, Inception) e una come regista (Dunkirk), ma non ha mai vinto la statuetta.