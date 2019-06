Ravello turisti nudi, istituito servizio di vigilanza notturna. Il sindaco “serve anche la collaborazione degli imprenditori”

Ravello. Dopo l’episodio dei turisti nudi in piazza a ballare e fare baccano, il sindaco Di Martino ha deciso di istituire un servizio di vigilanza notturna fino alle 4. Si tratta di una vera e propria novità, ma un provvedimento simile sembra giusto dal momento che non è la prima volta che si verificano fatti di questo tipo.

E’ evidente che in questi casi l’alcool faccia la sua parte, ecco perchè Di Martino ha chiesto e si augura un maggior senso di responsabilità e collaborazione da parte degli imprenditori, affinchè episodi del genere non accadano più, o quantomeno possano ridursi. Ne va anche e soprattutto per la sicurezza pubblica.