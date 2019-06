Ravello, Costiera amalfitana Il sindaco Salvatore Di Martino durante il consiglio comunale comunica che si sta risolvendo problemi depurazione con buone notizie in questo settore, ma che per problemi per le discariche è arrivata comunicazione dalla società per lo smaltimento che non verrà garantita la raccolta dell’umido per cuo avvisa sin da subito la cittadinanza di problemi per umido e la necessità di un sito di stoccaggio.

Immediatamente è stata fatta ordinanza

ORDINANZA DIVIETO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI (UMIDO) PER LA SERA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

A seguito di una comunicazione della società Am Tegnology a cui è affidato il servizio di raccolta e smaltimento attraverso cui si prende atto della sospensione di attività di stoccaggio da parte della Heliossrl e di altri impianti all’uopo autorizzati, si impone a tutte le utenze domestiche e non domestiche il divieto di conferimento dei rifiuti organici (“umido”) su tutto il territorio comunale per la sera di mercoledì 26 giugno 2019.

La situazione di emergenza venutasi a creare ha investito l’intero Sud Italia comportando la saturazione di tutti gli impianti consultati dalla Am Tecnology oltre che la chiusura all’intero Sud Italia dell’impianto di compostaggio SESA spa che si occupa del trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata,

Seguiranno aggiornamenti.

CHIEDIAMO LA MASSIMA COLLABORAZIONE AI CITTADINI ANCHE MEDIANTE DIVULGAZIONE DEL PRESENTE AVVISO.U YOU TUBE di Positanonews TV un video. Problemi che riguarderanno anche il resto della costa d’Amalfi

Cliccare su “segui la diretta” per essere aggiornato in tempo reale.