Ravello, Costiera amalfitana. L’importante politologo Atilio Boròned ex Console Venezuela a Villa Rufolo . Li incontriamo in piazza a Ravello, come ha detto Secondo Amalfitano “L’ombelico del mondo” . L’incontro è avvenuto grazie all’amico , giornalista e guida turistica, Gegè Lorenzano , che mi ha messo in contatto con il presidente dell’ Associazione “Cuba-Italia-Salerno”, architetto Emilio Lambiase di Cava de’ Tirreni.

Boron, che, su indicazione di Chavez e Fidel, è stato tra i fondatori, nel 2004, della Rete degli intellettuali in Difesa dell’Umanità con lui c’era l’ex console di Napoli, del Consolato della Repubblica Bolivariana del Venezuela, la dottoressa Amarilis Gutierrez Graffe.

“Il problema del Sud America sono gli Stati Uniti che vogliono intervenire sempre nelle nostre vicende interne. Quello dell’ impero americano- mi dice Boron- non è un crollo, ma un lento declino! La presenza nell’America latina di Russia, Cina, India ed Iran era impensabile..”

Poi con Secondo Amalfitano parla delle neuroscienze “L’America vuole plasmare la coscienza degli individui con messaggi studiati ”

Sul Venezuela concordano lui e la ex console ” La guerra economica contro il Venezuela- afferma con forza- è stata peggiore di quella contro Cuba. Non è un embargo, ma un vero e proprio blocco, che non ha permesso ogni finanziamento in dollari al Paese. E ne hanno risentito le importazioni di cibo, medicinali e pezzi di ricambio. Le sanzioni, poi, sono state maggiorate, dopo la creazione del “pedro”.Oggi, comunque, l’impero americano dovra’ difendersi dai tentativi di sovvertire la sua egemonia”! L’ascesa di potenze come la Cina e l’India, che, entro il 2030, rappresenteranno quasi il 40% del PIL mondiale, è inarrestabile!”.

Il discorso finisce in bellezza, prima con una visita da Giorgio Filocamo , la croce spettacolare con simboli ebraici all’esterno del negozio, poi il museo del corallo con pezzi unici al mondo. E non poteva mancare Villa Rufolo, apprezzata dai visitatori che sono rimasti entusiasti per concludere con la visita della mostra “Tutela + valorizzazione = 3” con San Nicola e San Battistello Caracciolo in evidenza da far lasciare senza parole.

