Ravello. L’attrice statunitense Heather Graham in vacanza in costiera amalfitana ospite dell’Hotel Marmorata

Ravello. L’attrice statunitense Heather Graham si è concessa qualche giorno di vacanza nella città della costiera amalfitana, ospite dell’Hotel Marmorata, lasciandosi incantare dalla bellezza dei luoghi. La Graham è un’attrice molto amata e conosciuta, interprete non solo di numerosissimi film ma anche di video musicali e serie televisive (una fra tutte “Sex and the City”) che le hanno regalato la popolarità. E sono tanti i fan che, riconosciutala per le stradine ravellesi, l’hanno fermata per chiederle una foto ricordo e l’attrice ha risposto a tutti con grandissima gentilezza e disponibilità.