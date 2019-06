Proseguono senza sosta i lavori a Ravello per la Rampa Auditorium. Sta prendendo forma la bretella stradale che dovrà congiungere il tunnel con Via della Repubblica. Come si vede dalle foto, sono state realizzate e posate le armature metalliche da parte della ditta aggiudicataria dei lavori, la Falco Primo di Napoli. Negli scorsi mesi i lavori hanno subito un rallentamento, a causa del crollo di un muretto di contenimento (ripristinato dalla ditta stessa), ma anche per esposti e denunce, mentre ad aprile c’è stato un ritrovamento della base di una torre federiciana, che ha richiesto una verifica della Sovrintendenza di Salerno. Le difficoltà degli scorsi sembrano ormai superate e l’opera finanziata dalle Regione Campania per 1,45 milioni di euro grazie al sindaco Salvatore Di Martino, si sta concretizzando. La Rampa dell’Auditorium Oscar Niemeyer è un sogno che diventa realtà, un’opera strategica che consentirà di pedonalizzare Via Boccaccio, riducendo al minimo i disagi per chi deve muoversi verso le frazioni di Torello e San Cosma.

di 6 Galleria fotografica Lavori alla Rampa Auditorium