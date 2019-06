Ravello. Incidente fra ciclomotore e bus SITA, grave 30enne

Ravello, costiera amalfitana.Incidente questa sera sulla Strada Provinciale ex 373 Ravello per Castiglione. Un ciclomotore con un 30enne di Ravello si è scontrato con autobus diretto ad Atrani e Amalfi. Il ragazzo sembra grave

Aggiornamenti delle 20,30

Per fortuna il ragazzo non si è fatto nulla di grave, sul posto i carabinieri per accertare la dinamica del sinistro