Ieri sera negli splendidi giardini di Ravello denominati “Teatro all’aperto Mons. Giuseppe Imperato” si è tenuta la presentazione del libro “Infinito Leopardi 2” a cura di Agostino Ingenito. Grande successo e partecipazione e sull’argomento ecco il commento di Francesco Di Lieto: “Questa manifestazione fa parte di una serie di altre tenutesi la scorsa primavera e programmate per questa estate ed il prossimo autunno nei medesimi giardini, appuntamenti veramente interessanti e vari in quanto spaziano dalla cultura alla musica, all’arte ecc. Ravello, a mio avviso, può e deve candidarsi non solo quale città della musica ma anche e soprattutto della cultura e dell’arte”.

di 3 Galleria fotografica Infinto Leopardi a Ravello