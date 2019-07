Ravello, donna incinta accusa un malore al ristorante: ricoverata a Salerno

Una turista inglese in vacanza a Ravello, incinta al terzo mese, ha accusato un malore mentre stava trascorrendo la serata presso un noto ristorante del posto. Pare che abbia cominciato ad accusare dolori molto insistenti e si sia accorta di una emorragia e così ha deciso di chiedere aiuto: sono stati subito allertati i sanitari del 118 e la 30enne è stata portata a Salerno, presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Si parla di rischio aborto per lei, che ora si trova al reparto di Ginecologia. Per ora non si hanno ulteriori notizie.