Ravello. Divieto di conferimento rifiuti organici fino a domenica 30 giugno.

A seguito di una comunicazione della società Am Tegnology a cui è affidato il servizio di raccolta e smaltimento attraverso cui si prende atto della sospensione di attività di stoccaggio da parte della Helios srl e di altri impianti all’uopo autorizzati, si impone a tutte le utenze domestiche e non domestiche il divieto di conferimento dei rifiuti organici (“umido”) su tutto il territorio comunale fino a domenica 30 giugno 2019.

La situazione di emergenza venutasi a creare ha investito l’intero Sud Italia comportando la saturazione di tutti gli impianti consultati dalla Am Tecnology oltre che la chiusura all’intero Sud Italia dell’impianto di compostaggio SESA spa che si occupa del trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata. Il Comune, pur garantendo in questi ultimi giorni la raccolta dell’umido, si è visto costretto in data odierna ad emettere ordinanza per effetto della saturazione dei siti sin qui individuati. L’amministrazione comunale di Ravello si è già attivata per far fronte alla situazione di emergenza procedendo insieme con la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti all’individuazione di impianti che possano ospitare la materia umida proveniente dal territorio di Ravello.

Seguiranno aggiornamenti.

CHIEDIAMO LA MASSIMA COLLABORAZIONE AI CITTADINI ANCHE MEDIANTE DIVULGAZIONE DEL PRESENTE AVVISO.