Ravello, consiglio comunale su concessione e restyling del campo sportivo al rione Lacco. Di Martino “Ottenuta concessione da Regione Campania”

Ravello, Costiera amalfitana . A Ravello è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per mercoledì 26 giugno alle 16.30, a Palazzo Tolla (con Question Time alle ore 16). Tra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del Rendiconto di Gestione dell’Esercizio 2018, si dovrà approvare lo schema di contratto di concession e del diritto di superficie, per il restyling del campo sportivo polivalente al rione Lacco.

Ancora un successo per l’amministrazione Di Martino che si è subito attivata per il calcetto, dimostrando attenzione sia alla grande cultura che alle esigenze dei giovani, e così anticipiamo in parte la buona notizia che sarà data durante l’assise comunale che, con grande esempio di trasparenza e pubblicità , per consentire la partecipazione democratica di tutti i cittadini, sarà trasmessa in diretta Facebook , sulla pagina ufficiale del Comune della Città della Musica.

“Sono riuscito ad ottenere una concessione da parte della Regione Campania per 99 anni del terreno su cui vi è il campo di calcetto – ha dichiarato il sindaco Salvatore Di Martino – Il progetto prevede due livelli di parcheggio (box auto fa dare in concessione onerosa per 99 anni agli abitanti della zona) e un livello di parcheggio a rotazione per i residenti della zona. Sarà liberata dalla sosta la piazzetta Lacco con un altro recupero ambientale! Verrà realizzato il campo di calcetto con opportuno restyling della zona adiacente: è un notevole risultato, che con grande impegno e capacità amministrativa ho portato avanti” – chiosa il primo cittadino della Città della Musica.