Ravello, Costiera amalfitana . Arriva l’attore di Spartacus Liam McIntyre con la moglie Erin Hasan. Virali le foto del loro amore in attesa del bimbo su questo splendido terrazzo sulla Costa d’ Amalfi che è la Città della Musica .

Liam McIntyre, protagonista della celebre serie tv, ha sposato Erin Hasan proprio ieri, domenica 5 gennaio. A riportare la notizia il sito di People.

La coppia si è giurata amore eterno nella città natale dell’attore, Melbourne, nella Chiesa Anglicana di Toorak, con 120 persone presenti.

“Sono felice. Ho visto il vero amore da bambino e sognavo che un giorno avrei avuto lo stesso. Oggi è il primo giorno in cui ho la consapevolezza che avrò quell’amore per tutta la vita. Voglio vivere come dice il mio nome, che in irlandese significa ‘protettore determinato’. Voglio fare in modo che Erin sia sempre al sicuro. Se posso rendere la sua vita migliore, sentirò di aver fatto un buon lavoro”.

Donna fortunata questa Hasan, al fianco di McIntyre dal 2010 e sua fidanzata dal dicembre del 2012. Anche Erin, tra le altre cose, è un’attrice, nonché cantante, avendo preso parte al musical Wicked. Tutto questo in attesa di una prima maternità e a pochi giorni dal ritorno in sala di Liam, tra i protagonisti di Hercules: The Legend Begins, a breve nei cinema d’America.

E la loro felicità continua in Costiera amalfitana a quanto pare…