Ravello il 26 giugno consiglio comunale. Comune all’avanguardia con la trasparenza social e diretta facebook da imitare

Ravello, Costiera amalfitana . Convocato per mercoledì 26 giugno alle 16,00, Consiglio Comunale di Ravello .

All’ordine del giorno il question time, comunicazioni del sindaco Salvatore Di Martino e l’approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario relativo al 2018

Il consiglio comunale a Palazzo Tolla è un modello di trasparenza per la Costa d’ Amalfi. Al momento ci risulta l’unico che abbia una diretta streaming, questo significa che i cittadini possono vedere comodamente da casa od ovunque si trovino l’adunanza consiliare.

La diretta del consiglio comunale un servizio social a tutti i cittadini viene effettuata sulla pagina facebook ufficiale del Comune e i cittadini possono anche interagire con commenti liberamente.

Non solo Ravello è all’avanguardia con la comunicazione diretta e indiretta, quella tradizionale, anche off-line, con comunicati stampa, e quella online ma anche sui social network, fra i comuni più attivi in provincia di Salerno se non in Campania: instagram, facebook, twitter, you tube.

Da questo punto di vista un piccolo grande comune non solo per il turismo , ma anche per la scelta di investire risorse e forze nella comunicazione affinchè il cittadino venga informato pienamente e liberamente.

Quindi un invito a tutti a collegarsi sulla pagina facebook del Comune per poter seguire tutte le attività dell’amministrazione , e il consiglio comunale in diretta streaming, con un dialogo col cittadino davvero all’avanguardia per il territorio.