Raduno Ferrari, camion si incastra tra le strade di Cetara: caos traffico

Caos traffico a Cetara. Come testimonia la foto di Gaetano Pisani, ancora una volta dobbiamo parlare di grossi camion che si incastrano tra le stradine della Costiera Amalfitana. Questa volta si tratta di un camion straniero che con ogni probabilità era diretto al raduno di Ferrari (sul fianco del veicolo è chiaro il marchio col cavallino rampante) che parte questa mattina da Maiori.

La situazione non è stata affatto semplice, come hanno raccontato alcuni testimoni sui social: il mezzo è stato incastrato per diverso tempo, prima di riuscire a svincolarsi dalla morsa in cui si era fatto bloccare. Disagi a non finire per i veicoli in entrambe le direzioni; ora la situazione si è fortunatamente risolta.

C’è chi ha ipotizzato che l’autista abbia sbagliato strada a causa del navigatore e chi si domanda come sia potuto arrivare fino a lì. Fatto sta che questi sono episodi che ogni anno ci troviamo a raccontare. Come in molti si sono domandati, il problema è anche non aver avvertito l’autista dei problemi che avrebbe potuto riscontrare a causa delle dimensioni del veicolo: “A Vietri sul Mare nessuno l’ha visto?”, si domanda qualcuno.