Rabbit Agerola va anche in Romania con “Rabbit Bran”. Nicola Giannullo orgoglio per la Costa d’ Amalfi

. Quano oggi impegnato fra Positano , Ravello e Sorrento, sommerso da un’azienda di comunicazione che cresce come Positanonews, chissà come mi sono fermato a parlare con la sorello non ho esitato a trovare qualche minuto per lui , Nicola Giannullo lo conosciamo bene, conosciamo la sua bravura e passione per la cucina tipica dei Monti Lattari e per la sua mente illuminata da imprenditore operoso e fattivo come sono gli agerolesi veri, sani e onesti lavoratori che portano con successo avanti le loro attività..

Non posso dire altro che appena posso prendo il primo aereo e lo vado a trovare, come invito tutti ad andarci, cortesia, accoglienza e professionalità, questa è Agerola del mondo. All’inaugurazione presente anche il sindaco Luca Mascolao. Agli auguri di Positanonews aggiungiamo il post della figlia, ed è una gioia vedere tanta amirazione di una figlia nel padre.. In bocca al lupo e ad Maiora..