“Queen of Jet Lags” a Positano: l’influencer olandese posa a Marina Grande

La chiamano “Queen of Jet Lags”, la regina dei Jet Lags per la sua abitudine di spostarsi continuamente da un luogo all’altro del pianeta è stata a Positano qualche giorno fa.

Stiamo parlando di Noor de Groot, la fashion blogger olandese che può essere associata, per fama, alla nostra Chiara Ferragni. Poco più che trentenne, l’influencer da quasi un milione di follower su Instagram ha postato una foto scattata a Marina Grande di Positano in cui mostra un super fisico coperto solo da un bikini turchese. “Voglio tornare qui così, chi vuole venire?” si legge nella didascalia che accompagna la foto che ha superato i 36mila like e tantissimi commenti, facendoci capire che la Queen of Jet Lags ha apprezzato molto la città verticale.

L’influencer trentenne ha iniziato a scrivere il suo blog nel 2013 e dopo qualche anno ha raggiunto una grande notorietà, complice anche la sua bellezza. Ad oggi De Groot ha circa 700mila follower su Instagram e 00mila iscritti al canale YouTube e collabora con brand internazionali proprio come la nostra Chiara Ferragni.

