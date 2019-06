Procida (NA). Procida Film Festival. Successo della terza serata ricordando Massimo Troisi.

Articolo di Maurizio Vitiello – Enzo De Caro e Renato Scarpa al Procida Film Festival, ricordando Massimo Troisi.

Massimo Troisi è stato ampiamente ricordato.

La terza giornata del Procida Film Festival è stata dedicata all’indimenticato Massimo Troisi.

A partire dal pomeriggio, con la tavola rotonda “Ricomincio da … Massimo”, alla Chiesa di San Gaetano, nel corso della quale hanno offerto la propria testimonianza Renato Scarpa e Anna Pavignano ed hanno discorso sul tema Anna Masecchia, Anna Mazza, Tiziana Paladini, Vincenzo Caputo e Paolo Speranza.

La serata “Il Postino, 25 anni dopo”, quindi, è stata un contenitore di emozioni e di arte.

Il cui momento “clou” è stato con gli interventi di Enzo De Caro e Renato Scarpa.

Il primo ha ricordato Troisi, regalato pensieri nobili e fatto riferimento all’incontro telefonico con Fabrizio Borgogna, ideatore del Procida Film Festival mentre il secondo si è così espresso: «Il mio incontro con Massimo è stato un regalo che la vita mi ha fatto. Un uomo senza infrastrutture, con la capacità di capire ciò che vale e ciò che non vale. Un uomo estremamente semplice, positivo e innamorato della vita. Sono contento di essere venuto a Procida: mi sono commosso nel rivedere i luoghi dove abbiamo lavorato insieme. Massimo è rimasto dentro di me: Il Postino è il testamento che ci ha lasciato».

La serata ha visto la proiezione di 15 dei corti finalisti e dalla presenza di Cristina Daniele, figlia di Pino, per ricordare la figura del cantante.

Il tutto culminato nella proiezione di “Massimo – Il mio cinema secondo me”, prodotto da Publispei in collaborazione con RaiCinema.

Procida si conferma terra di cinema.

Il successo continua

Maurizio Vitiello