PROBLEMA VIABILITÀ SULLA 163 IN COSTA D’AMALFI, MAIORI E MINORI NON FIRMANO “ECCO I RESPONSABILI”. Il post virale di Alfonso Minutolo

PROBLEMA VIABILITÀ SULLA 163

Amalfi . Questo corpo elefantiaco che si è mosso con la velocità della testuggine per partorire l’accordo che è stato pubblicizzato qualche settimana fa, dovrebbe muoversi adesso a fare le ordinanze, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alle targhe alterne. Le strutture ricettive sono in attesa del calendario da comunicare agli ospiti, ed hanno necessità di essere rapidi, nonostante gli enti locali siano all’oscuro del significato di questa parola.

Per inciso voglio specificare una cosa perché è passata un po’ sotto tono: l’accordo è stato siglato da tutti i Comuni fatta eccezione per Minori e Maiori. Che poi sono gli stessi Comuni che hanno rilasciato le deroghe che hanno minato la legittimità delle vecchie ordinanze Anas da cui è nata tutta la questione che ci ha portato fino ad oggi. Sempre loro inoltre hanno “appeso” il Prefetto di Salerno dopo sei mesi di trattative non presentandosi di Lunedì Santo, alla prima assemblea indetta per la stipula dell’accordo, facendolo così saltare e generando i fatidici dieci giorni di guerriglia stradale a cui abbiamo assistito.

Se cercate dei responsabili, sapete dove trovarli.

Alfonso Minutolo