Praiano, vacanze e relax per Daley Blind all’Hotel Costa Diva

Praiano. La Costiera Amalfitana di questi tempi è la destinazione di molti personaggi famosi. Daley Blind, difensore dell’Ajax, è in viaggio di nozze e in questi giorni si trova a Praiano e soggiorna all’Hotel Costa Diva. Una scelta saggia per trascorrere un momento così importante della sua vita. Il calciatore olandese ha disputato una grande stagione con l’Ajax vincendo lo scudetto, la coppa d’Olanda ed arrivando in semifinale di Champions League. Nella sua carriera ha giocato sempre in Olanda (fatta eccezione la parentesi al Manchester United dal 2014 al 2018). L’estate scorsa è tornato all’Ajax, dove vorrebbe concludere la sua carriera da calciatore.

l’Hotel Costa Diva si trova a pochi minuti da Amalfi e Positano. Offre un panorama mozzafiato che affaccia sul mare, tanto che lo possiamo definire come un’oasi di pace e tranquillità. Le camere sono spaziose ed arredate elegantemente. La sala ristorante si presenta ampia e anch’essa affaccia sul mare, un’occasione unica per chi ama pranzare o cenare all’aperto e poter osservare le bellezze della Costiera. Tra l’altro l’Hotel mette a disposizione la sala anche per cerimonie, con incantevoli allestimenti e un servizio curato nei minimi dettagli.