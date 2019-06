Praiano, Costiera amalfitana. Tre incidenti in una giornata. Il primo questa mattina, nel caos del traffico, un taxi nel far retromarcia investe un ciclomotore, poi un incidente fra un’auto e un motociclo, e uno fra ciclomotore e bus nei pressi del Tritone. Il secondo incidente tra un auto ed un motociclo a Praiano è avvenuto in questo modo, stando ai resoconti. Nel primissimo pomeriggio, un ragazzo a bordo di un SH 300 è andato a sbattere contro un Mercedes nella zona del deposito dei spazzini. Dalle prime notizie apprese, non sappiamo le condizioni in cui versano l’automobilista ed il centauro, né la dinamica dello scontro: si tratta comunque del secondo incidente avvenuto in giornata, infatti questa mattina nel centro di Praiano, al bivio Guercio un taxi dopo aver fatto marcia indietro ha travolto un motorino con conducente. Secondo le segnalazioni giunte alla nostra redazione, il paese costiero è affollato da taxi che servono le strutture ricettive, che senza regolamentazioni mettono a rischio la qualità della vita degli abitanti del posto. Sul terzo incidente non sappiamo molto, pare fra un ciclomotore e un bus