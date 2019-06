Praiano, Salvatore Gagliano sul futuro tecnico della Juventus: “Il nuovo allenatore è Guardiola”

Salvatore Gagliano, imprenditore alberghiero di Praiano ed ex Presidente della Figc Campania, introduce curiose indiscrezioni sul futuro tecnico della Juventus, squadra di cui è tra l’altro tifosissimo insieme alla Salernitana.

“E’ una notizia quasi ufficiale: Il nuovo allenatore è Guardiola. – scrive Gagliano sul proprio profilo Facebook – Il Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport continuano a dare certezze su Sarri, ma le mie fonti dicono Guardiola. E ci sarà un grandissimo movimento di sponsorizzazioni. Vedrete….”

Molti sono gli scettici che chiedono all’ex consigliere regionale ulteriori conferme su questa notizia, ma Gagliano spiega che la sue fonti sono affidabili e sui rilanci della stampa spiega nei commenti che “la confusione la fanno i giornali ed i giornalisti che fanno il loro lavoro. Ma la verità è che hanno atteso per correttezza stile Juve, la finale di Coppa dei Campioni, visto che facilmente l’allenatore del Totthenam andrà al Manchester. Ma in tutto questo i dirigenti della Juve non hanno mai aperto bocca. Lo faranno solo per ufficializzare la presentazione.”

Intanto è di queste ore l’ultima voce della Gazzetta dell Sport, che stando ad una telefonata tra Jurgen Klopp e Pep Guardiola dopo la vittoriosa finale di Madrid, secondo il quotidiano rosa il tecnico tedesco avrebbe smentito un arrivo in Italia dell’allenatore catalano. “Ho parlato con Guardiola al telefono – ha dichiarato il trainer del Liverpool, Campione d’Europa – mi ha fatto i complimenti e ci siamo ripromessi di sfidarci l’anno prossimo per provare a vincere tutto.”