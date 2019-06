Praiano, pontile e barriere alla Praia e Gavitella affidate a Capone per 9 mila euro

Praiano, Costiera amalfitana . I lavori di manutenzione e installazione per il pontile e barriere galleggianti a Marina di Praia e Gavitella sono stati affidati dall’amministrazione di Giovanni Di Martino alla ditta Gaetano Capone per una somma che supera i 9000 euro. Con Decreto Sindacale prot. 0000512 del 18-01-2017, Gaetano Casa, che continua ad essere Responsabile del Settore Tecnico-Servizio LL-PP smentendo le voci che parlavano di un suo volontario spostamento, è stata disposta questa soluzione . Ricordiamo che, purtroppo, in passato si sono fatti lavori per un molo alla Gavitella travolti dalle onde, buttando letteralmente a mare i soldi della Regione Campania e del Comune. Sia alla Praia , dove è ancora da risolvere la vicenda boe, che alla Gavitella non mancano i problemi, ma una cosa è certa, queste sono fra le più belle spiagge della Costa d’ Amalfi e della Campania che andrebbero maggiormente tutelate e valorizzate.