Un grande successo per lo spettacolo dell’ infanzia di Praiano dell’ICS L.Porzio in Piazza San Luca

Una esplosione di allegria !!

I bambini hanno trasmesso emozione nel danzare cantare suonare rappresentando alla grande le nostre tradizioni nonche armonia passione gioia di stare insieme ..

Il progetto”Conosciamoci danzando“ voluto dalla dirigente dottoressa Stefania Astarita curato da Giulia Talamo in collaborazione del maestro Christian Brucale, aveva lo scopo non solo di trasmettere tecnica e ritmo danza canto ma tanta voglia di stare insieme !