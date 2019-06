Praiano. Lo scenografo Gennaro Amendola alla Rai con Pippo Baudo e Gaetano Castelli

Lo scenografo Gennaro Amendola di Praiano questa sera alla Rai con il grande Pippo Baudo in occasione dei festeggiamenti per i suoi 83 anni di vita e 60 di attività artistica. Con loro anche Gaetano Castelli. Gennaro lavoro alla Rai come scenografo scenografo, al fianco proprio di Gaetano Castelli, dal lontano 1995 ed ha collaborato alla realizzazione delle scene di programmi nazionali ed internazionali come “Numero Uno”, “Per Tutta La Vita”, “Uno Mattina Estate”, “Scommettiamo che…?” fino ad arrivare al“Festival della Canzone Italiana di Sanremo”. Gennaro Amendola nel 2002 ha fondato l’Associazione Pelagos (Associazione di promozione dei servizi culturali e del tempo libero), per la quale ha realizzato, prodotto e progettato eventi culturali per la città di Praiano tra i quali spiccano le ormai famosissime Luminarie di San Domenico, 0fiore all’occhiello del Comune della costiera amalfitana.