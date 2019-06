Praiano incidente nella notte al Tritone. Taxi travolge scooter con chef di Positano

Praiano, Costiera amalfitana. Ancora un incidente nelle curve della S.S. 163 Amalfitana a Praiano. Ancora una volta nei pressi dell’hotel Tritone per intenderci. Verso mezzanotte circa , sempre fra un’auto e uno scooter. Già ieri l’altro ne abbiamo registrato tre di incidenti , ma pare che ci sia stato ancora un altro incidente con un taxi, o NCC, che ha travolto un ciclomotore con a bordo lo chef e un pasticciere di un noto albergo di Positano. Entrambi trasportati all’Ospedale di Castiglione di Ravello “Costa d’ Amalfi “. L’aumento degli incidenti potrebbe essere addebitato al traffico sempre più caotico, alle persone che si trovano in ritardo con i propri tempi e quindi corrono per recuperare il tempo perso nel traffico, al nervosismo che provoca il traffico stesso e al caldo. Per il calore improvviso comunque si contano vari interventi del 118 che ancora non è organizzato per l’emergenza estate con postazioni sulla Statale e alla spiaggia.