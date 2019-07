Praiano, grosso masso finisce su un’auto nei pressi dell’Hotel Tritone

Paura per un automobilista a Praiano. Nei pressi dell’Hotel il Tritone, come segnalato da un nostro lettore, è finito un grosso masso su un’automobile parcheggiata sulla Statale Amalfitana. Sono state avvertite le Forze dell’Ordine, ma tanta paura per il proprietario che, difatti, poteva rimanere ucciso se il masso fosse caduto in un altro momento.

Un problema, quello delle frane, che ha spesso interessato la zona. A dicembre scorso un grosso masso cadde nei pressi della Praia e l’Anas fu costretta a chiudere il tratto di Statale interessato. Un paio di settimane fa, a Positano, lo stesso episodio accadde a Mario Franco Mandara, che si vide l’auto completamente sfasciata.