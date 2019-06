Praiano-Furore, ancora immondizia nei pressi della Praia: i cittadini non ci stanno

Ancora una volta ci troviamo costretti a dovervi parlare dei rifiuti abbandonati tra Praiano e Furore. Dopo la spiaggia della Praia, proprio lungo il rettilineo della Madonnina (che difatti è praticamente in località Furore), non di rado ci si trova costretti ad assistere ad uno scempio del genere. Non è la prima volta che ci viene segnalata una situazione del genere e questo fa sicuramente riflettere: ci troviamo a ridosso dell’estate, con tantissimi turisti che assalgono la Costiera Amalfitana e di conseguenza anche Praiano e Furore. E’ davvero così complicato tenere pulita una strada che è così tanto trafficata?