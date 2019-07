Praiano, fuga di gas alla piazzetta: evacuata scuola e una palazzina. Il motivo è assurdo…

Assurdo quanto successo a Praiano. Nella giornata di ieri, si sarebbe verificata una fuga di gas nei pressi della piazzetta e si sarebbe rischiata la tragedia. Stando a quanto abbiamo appreso, pare che la fuga si sarebbe generata da un’abitazione e il motivo è assurdo: una donna pare stesse facendo le conserve e non si fosse accorta che la bombola del gas era rimasta aperta. La Polizia Municipale e i Carabinieri si sono celermente attivati e hanno fatto evacuare la palazzina e al contempo anche la scuola poco distante. Fortunatamente non si è verificato il peggio, ma come potrete ben capire, si è rischiata una vera e propria strage: la situazione, grazie alle Forze dell’Ordine, si è risolta nel giro di un’ora.