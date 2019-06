Praiano, fioritura di tanti nuovi locali, apre “Due Coste” prodotti tipici della Costiera e del Cilento.

Praiano registra quest’anno la fioritura di tanti nuovi locali di ogni genere, ultimo in ordine di tempo “Due Coste”, di Gabriella Vanacore, positanese ‘trapiantata’ per amore a Praiano. Sulla statale, a pochi passi dal “Rifugio dei peccatori”, altra new entry nel panorama ristorativo praianese, Due Coste propone prodotti artigianali della Costiera amalfitana e del Cilento, ceramica, liquori e marmellate.

Gli auguri da parte della redazione, a tutte le nuove attività di Praiano.