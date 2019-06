Praiano , consiglio comunale con adesione alla Miramareservice per i rifiuti, aiuti alla natalità e la mozione M5S Plastic Free. Dimenticato il traffico

Praiano , Costiera amalfitana consiglio comunale con adesione alla Miramareservice per i rifiuti, aiuti alla natalità e la mozione M5S Plastic Free. Un consiglio interessante questo del primo luglio nella cittadina cuore della Costa d’ Amalfi.

La Miramare, che già si trova a Minori e Maiori, con contestazioni delle opposizioni, arriva a Praiano, mentre fra i provvedimenti da notare quello della natalità, ottima idea, la sensibilità da neo papà del sindaco Giovanni Di Martino è da apprezzare verso chi oggi si trova a crescere figli.

Plastic Free proposta dal Movimento Cinque Stelle. Oggi molti lo fanno, speriamo non siano soli slogan.

Da notare che manca il problema del traffico e dell’ordinanza del Prefetto di Salerno fra gli argomenti di discussione, oramai gli autobus turistici fan parte del panorama e i disagi accettati come si accettano in India o nell’Africa Sahariale?