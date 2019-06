Praiano aumenta turismo e traffico. Ancora altro incidente al Tritone. Ieri in Via Marconi camion blocca traffico.

Praiano, Costiera amalfitana. Il piccolo ma suggestivo “cuore” della Costa d’ Amalfi, sicuramente uno dei paesi più belli della Campania, sta crescendo molto turisticamente, una crescita esponenziale dovuta alla ricettività extra alberghiera, che porta afflusso sempre maggiore.

Non si spiegherebbe altrimenti l’aumento di incidenti e traffico, che soffre a dir il vero tutta la S.S. 163, con le associazioni che hanno raccolto 9.500 firme contro i grandi bus.

Questa mattina ancora un incidente che ha visto protagonista un ciclomotore con dei ragazzi leggermente feriti , senza nulla di grave. Ma è un andirivieni del 118 per l’ospedale di Castiglione di Ravello per incidenti in quel tratto. Una zona pericolosa fino a Positano dove da qui fino da Laurito ad Arienzo la strada viene presa per un circuito .

A Praiano ieri anche un camion che bloccava Via Marconi , la strada interna. E questo in pieno giorno.

Ci segnalano diversi disagi. Questo , come detto, non può essere imputato solo alla polizia municipale, orfana momentaneamente del comandante Alessandro Gargiulo di Piano di Sorrento, al quale auguriamo pronta guarigione, che fa il possibile, supportata dai bravi ausiliari del traffico a cui devono andare i nostri ringraziamenti.

Ma è pur vero che sulle nostre strade, e parliamo di tutti i comuni, occorre maggior controllo, ci vorrebbe il triplo degli uomini e donne in strada e un coordinamento fra le forze di polizia .