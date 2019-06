Praiano, apertura allo stazionamento delle imbarcazioni alla Gavitella. Comune indice avviso pubblico

Il Comune di Praiano apre allo stazionamento delle imbarcazioni diporto alla Gavitella, indicendo un avviso pubblico, in cui illustra il nuovo dispositivo. Dopo l’approvazione con delibera di giunta comunale n. 62 dello scorso 20 maggio, vengono rese note le disposizioni che serviranno, secondo l’Ente comunale, a razionale gli spazi, “al fine di evitare l’indiscriminato abbandono e deposito delle barche ed il conseguente accumulo di rifiuti.”

L’attuazione di tale bando (che scade il prossimo 16 giugno 2019), consentirà di “disciplinare le attività di tiro a secco delle unità da diporto, attraverso un monitoraggio e controllo delle unità giacenti in località Gavitella, disciplinare le attività di bagnanti, turisti, pescatori e diportisti sulla spiaggia libera e lungo l’area della battigia e stabilire una costante collaborazione con la Capitaneria di Porto di Positano, al fine di assicurare un efficace controllo delle aree demaniali.”

Proprio come avevamo previsto circa otto mesi fa, la giunta comunale di Giovanni Di Martino ha virato sulla Gavitella come soluzione alternativa per l’ormeggio e lo stazionamento delle imbarcazioni, infatti fu proprio l’ottobre 2018 che fu diramato un altro avviso pubblico, che aveva come oggetto la gestione del campo boe nello specchio d’acqua antistante alla Gavitella: un ulteriore azione che sembra confermare la volontà di evitare i tormenti della scorsa estate tra sentenze al Consiglio di Stato e “guerre dei gavitelli”