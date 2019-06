Praiano. Ambulanza resta bloccata da un autobus, ma ieri non doveva entrare in vigore l’ordinanza contro i grandi bus in costiera?

Praiano, costiera amalfitana. Ambulanza resta bloccata in un tratto stradale a causa della carreggiata in gran parte occupata da un pullman turistico che rendeva insufficiente lo spazio disponibile per il passaggio del mezzo di soccorso. L’ordinanza emessa dal Prefetto era finalizzata ad impedire a fasce orarie il doppio senso anche ai Tpl, esclusa la sola SITA per intenderci, salvo che in due “finestre” , la mattina fino alle 11 e il pomeriggio dopo le 16, poi le targhe alterne nel weekend. Ma il provvedimento non è andato in vigore a causa dei tanti ricorsi delle società private e dei comuni che sul punto non sono rimasti uniti, per colpa anche degli albergatori, gli stessi che si sono lamentati più volte del traffico. L’ordinanza sarebbe dovuta andare in vigore ieri 15 giugno ma così non è stato. E nessuno ne parla, si cerca di far passare la cosa sottobanco e c’è un silenzio di tomba da parte di tutti, da parte degli imprenditori e degli albergatori ma anche da parte dei sindaci dei comuni della costiera amalfitana. Una presa in giro soprattutto per i 10.000 cittadini che hanno firmato la petizione. L’estate oramai è iniziata e con essa è cominciata la tortura per i residenti della costiera amalfitana costretti a convivere con un traffico che uccide la loro serenità e mina seriamente la salute e la sicurezza, basti vedere l’episodio verificatosi oggi a Praiano che fa capire chiaramente come anche i mezzi di soccorso sono vittime del caos e del traffico. Ricordiamoci che anche un minuto di ritardo per il paziente che deve raggiungere una struttura ospedaliera potrebbe essere fatale.