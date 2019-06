Oggi Positanonews ha partecipato alla seconda giornata con l’ANSO. Per cominciare la visita alle grotte di Castelcivita e Pertosa, ricche di stalattiti e stalagmiti dalle mille forme che ti trascinano in un attimo in una dimensione magica. A seguire la presentazione della App “Cammina Cilento” col vicepresidente del Parco del Cilento. La giornata è proseguita con la visita alla Certosa Padula, insieme all’assessore Filomena Chiappardo che ha parlato del sistema museale Pertosa. La Certosa di Padula non può che lasciarti incantato con la sua bellezza architettonica, uno dei luoghi più belli della provincia di Salerno e che rende il comune di Padula la principale meta del turismo religioso in Campania oltre ad essere tra i monumenti più suggestivi del patrimonio artistico italiano, seconda per estensione solo alla Certosa di Grenoble in Francia e con il chiostro più grande del mondo. Il Cammino del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un percorso aperto a tutti, un itinerario naturalistico, storico e naturalistico che comprende tre grotte e tre fiumi: Grotte di Castelcivita, le Grotte Dell’Angelo di Pertosa e Auletta e le Grotte di Morigerati e i tre fiumi ad esse collegati: Calore Salernitano, Tanagro e Bussento. A tutto questo si aggiungono le aree marine protette di Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e Masseta di Marina di Camerota. Dei posti unici in cui alla bellezza della natura si unisce la grandezza del patrimonio artistico che, oltre alla Certosa di Padula, vanta i resti dei Templi di Paestum con le maestose colonne. Ma anche il palato non sarà trascurato grazie ai piatti tipici della dieta mediterranea. Insomma, un’esperienza che merita di essere vissuta e che sicuramente arricchisce sul piano artistico e su quello religioso, il tutto contornato da un contatto diretto con la natura che spesso non riusciamo a vivere nella vita quotidiana.

di 28 Galleria fotografica Convegno Anso in Cilento. Alla scoperta del parco nazionale