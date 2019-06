Positanonews Estate, campagna pubblicitaria per gli eventi per i Comuni e i privati. Scegli bene. Positanonews è il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, nato nel lontano 2005, primo quotidiano online di un piccolo comune infraprovinciale, esclusi i capoluoghi di provincia in Campania e crediamo in Italia, nessuno ha pensato di mettere in rete un giornale regolarmente registrato che tutti i giorni, appunto “quotidiano”, dava notizie e non era estenzione di un cartaceo, dalla Costa d’ Amalfi , Positano, Praiano, Ravello, siamo passati alla Costa di Sorrento e poi alle spalle dei Monti Lattari fino ad Agerola e di fronte il mare Capri.

Positanonews è una testata giornalistica regolarmente registrata in Tribunale, una azienda editoriale, iscritta al MEPA, il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.

Perchè diciamo questo?

Per evitare di confonderci con chi è nato dopo sulla nostra scia , con chi preferisce non avere le responsabilità di una registrazione di un tribunale con un direttore responsabile, con chi non ha seguito le procedure previste per le pubbliche amministrazioni. Questo significa affidabilità, serietà professionale, continuità. La Storia, la registrazione in Tribunale e la regolare iscrizione al MEPA sono dei requisiti che tutti dovrebbero verificare prima di affidarsi alla giungla del web. Poi i numeri, reali, non fittizi o gonfiati, e il target.

Per questo le nostre offerte le facciamo sia ai privati che ai comuni del circondario. Perchè riteniamo che sia nell’interesse del privato e , per quanto riguarda i comuni, nell’interesse pubblico, far la pubblicità con Positanonews.

Il target od obiettivo è quello a cui dovrebbe puntare chiunque vuole fare pubblicità. Chi vuoi raggiungere? Se vuoi raggiungere il pubblico di Poggiomarino o Torre Annunziata e Scafati , con tutta onestà di diciamo che non siamo noi il tuo migliore strumento. Investi i tuoi soldi altrove.

Il nostro target è la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina

Chi vuole farsi leggere da questo pubblico e vuole incidere sul territorio ha in Positanonews lo strumento migliore. Se volete farvi conoscere o volete pubblicizzarvi sulle costiere questo è lo strumento giusto . Ma anche chi vuole far conoscere le proprie attività della Costa d’ Amalfi e Sorrento e raggiungere un pubblico italiano o estero anche in questo caso Positanonews fa al tuo caso , insieme a una strategia di web marketing, anche off-line , che noi possiamo studiare per te con i nostri esperti.

Positanonews è il punto di riferimento per i media nazionali e internazionali.

Mentre sul territorio ci si accapiglia con decine di siti e pagine facebook, Positanonews ancora oggi è un riferimento all’Estero e viene consultato e preso in considerazione concretamente con riscontri oggettivi.

La tua attività è già avanti ? Oppure pensi di poter investire su google e facebook da solo o con altri?

Non vogliamo risponderti, devi arrivarci da solo. Fa la tua scelta , ci piacciono due frasi

Perché continuo a investire in forti campagne pubblicitarie anche adesso che la mia azienda è diventata il maggior produttore mondiale di chewing gum?

Per lo stesso motivo per cui il pilota di un aereo tiene i

motori accesi anche dopo il decollo. J. Wrigley

Abbiate cura dei mezzi, e i fini si realizzeranno da soli.

Gandhi

Poi una storiella dal web

Qualche tempo fa un amico o un conoscente ti ha convinto: devi fare pubblicità, è l’unico modo per trovare nuovi clienti!

Ci hai pensato su un po’ e poi ti sei lasciato convincere. Del resto, c’è la crisi, si guadagna poco, la gente ha pochi soldi da spendere.

I nuovi clienti sono un miraggio, quelli vecchi si sono dileguati, magari perché ammaliati dalla concorrenza che pratica prezzi fuori mercato.

E allora ti sei fatto convincere: faccio pubblicità!

cartelloni-pubblicitari-vuotiTi sei ricordato che a due isolati da casa tua c’è una tipografia che fa anche volantini che fa anche loghi che fa anche manifesti che fa anche siti web eccetera eccetera e ti sei recato da loro pieno di speranza.

Ti han fatto un preventivo e ti hanno riempito di parole. Del resto, ti han detto, “la pubblicità è l’anima del commercio”.

1000 euro per 5000 volantini distribuzione compresa; 500 manifesti sui muri della tua città; un nuovo logo e, a questo punto, nuovi bigliettini da visita e carta intestata. In totale, oltre 3000 euro. Tanti. Però ti sei convinto pensando che li avresti recuperati in poche settimane, così come ti hanno detto i sedicenti ragazzotti della tipografia che fa anche volantini e molto altro ancora.

Quando la “campagna” pubblicitaria è partita, e si è esaurita, a te è parso che non sia accaduto nulla. Sì, un paio di telefonate, 3 o 4 email e nulla più.

Sono passati mesi e solo ora hai smaltito la rabbia per quei soldi spesi. Soprattutto, ti sei convinto che la pubblicità non serve.

Ed hai ragione!

La pubblicità, fatta in quel modo, NON SERVE A NULLA!

Quel tipo di pubblicità è:

Costosa

Rivolta a tutti e non solo alle persone davvero interessate al prodotto che proponi

Non dà risultati monitorabili

E’ costosa perché la carta, le affissioni e la distrubuzione dei volantini costano.

E’ costosa perché le agenzie pubblicitarie, quelle poche rimaste in piedi, si fanno pagare profumatamente.

E’ un tipo di pubblicità che si rivolge a tutti perché non sa individuare le persone davvero interessate ai tuoi prodotti.

Se hai un negozio di vendita di cibo per animali gran parte dei tuoi volantini arriveranno nelle mani di persone che non possiedono animali.

Se installi cancelli automatici dovresti rivolgerti a chi vive in case indipendenti piuttosto che ai residenti in grandi condomini.

Non dà risultati monitorabili perché non puoi sapere se quelle 3/4 telefonate che hai ricevuto siano dovute davvero alla tua campagna pubblicitaria. E se anche lo fossero, non saresti in grado di capire se provengono dai volantini o dai manifesti.

Pertanto, hai ragione. La pubblicità non serve a nulla.

Questa pubblicità fai da te. Ovviamente.

Oggi del cartaceo non hai contezza, investire sul web è dispersivo, con Positanonews hai una certezza , sei stravisto nelle due Costiere, in maniera reale con gonfiata coi like, le condivisioni estemporanee, bensi hai la garanzia di una storia che dura da oltre 14 anni con risultati reali e concreti. Questi non sono quelli dei siti dove ti arriva la prenotazione per la tua attività, sia chiaro, ma ti diamo la certezza che sarai visibile e che fra questi direttamente o indirettamente potresti avere quel riscontro e che comunque la sola presenza su Positanonews ti farà crescere su google e sui social network . Di questo ti diamo garanzia, come pure ti diciamo che il nostro target è la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina quindi se hai qui una tua attività e vuoi che venga conosciuta sul territorio, ma anche all’estero, o se vuoi che la tua attività la conoscano qui, questo è il tuo posto.

Ti garantiamo visibilità, indicizzazione su google e sui social network della tua attività, promozione della stessa in entrambe le costiere, cosa che non ti può dare il cartaceo, i manifesti ed i volantini, questo è quello che possiamo fare , se altri ti promettono altre cose allora vai da loro, noi possiamo fare questo e crediamo di farlo bene e onestamente da oltre 14 anni.