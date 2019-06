Positano , Vito Casola ( Posidonia) “Perdiamo un grande uomo, amava il paese, amava la Bellezza. Era un nostro paesano” . La perla della Costiera amalfitana piange il grande regista , è vissuto qui mezzo secolo e qui ha fatto molte cose “Per noi era un paesano – dice Vito Casola presidente dell’associazione Posidonia -, veniva sempre qui a salutarmi al negozio Da Brunella e parlavamo sempre del paese, voleva fare tante cose, tante che si sarebbero potute fare.. Mi ricordo la sfilata col sottofondo di “Fratello Sole e Sorella Luna” quando facemmo il gemellaggio Moda Positano con Capri e mi ringraziò per la bellezza della sfilata con la sua musica.. Amava tutte le cose belle, amava la Bellezza” Era una Positano diversa quella degli anni Settanta da Zeffirelli andavano tutti i personaggi di Hollywood, le Sorelle Kessler fecero una festa memorabile di compleanno, in quella Villa Tre Ville monumento alla bellezza c’era di tutto, anche Nureyev, che però indispettì il regista per i suoi modi, insomma tante storie, tanta Storia. Tanti ricordano anche il suo impegno con il Piccolo Festival del Teatro dopo il colera a Napoli, una grande manifestazione che si fece a Fornillo e che fece ritornare il turismo a Positano e in Costa d’ Amalfi. Una Positano d’altri tempi, una Positano magica, i cui effetti benefici per il richiamo internazionale vediamo ancora oggi “Zeffirelli amava Positano, amava la Bellezza, amava parlare con la gente, colloquiava coi sindaci Milano e Sersale e si interessava anche di politica, diceva che il politico doveva stare fra il popolino e poi saperlo guidare per il bene ed il bello, si può dire davvero che era un nostro paesano”